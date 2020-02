Inbrekers op N271 op heterdaad betrapt met buit van inbraak

Video Met dit gedicht werden in Milsbeek honderden handgemaak­te poppy’s geplant

14 februari MILSBEEK - ‘I’m paper or enamel. I’m old or shining new. I’m a way of saying thank you, to every one of you.’ Na het voordragen van een gedicht van Paul Hunter over de poppy, werden vrijdagmiddag hier in Milsbeek 210 keramische klaprozen geplant.