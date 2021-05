Ineens was de auto van Lars spoorloos verdwenen: ‘Wie doet nou zoiets?’

Toen Tijssen die zaterdagochtend eind april om 08.00 uur uit het raam keek, was hij ineens klaarwakker. Weg auto op de parkeerstrook voor zijn huis. ,,Had ik ’m dan een dag eerder elders in de straat neergezet, denk je dan. Maar ik wist zeker dat ik de auto bij ons huis had geparkeerd.



,,Ik was er die vrijdag nog mee naar de bouwmarkt gereden. Thuis hebben we de spullen eruit gehaald. Rond 23.30 uur ben ik gaan slapen. Ik heb toen nog even op de afstandsbediening van de keycard gedrukt. Om zeker te weten dat-ie echt op slot zat. Toch ben ik die ochtend vroeg direct verderop in de straat gaan kijken. Je twijfelt op zo’n moment aan alles’’, zegt de gedupeerde 32-jarige Gennepenaar.