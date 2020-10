Is de vermiste Arne uit Gennep toch bij omstreden sekte gegaan? ‘Hij was veel bezig met Bijbelteksten’

Gennepse kapel ‘Balzak’ sluit mooi aan bij Kabouter Buttplug en de piemelfon­tein

14 oktober GENNEP - Joep van Lieshouts nieuwe kunstwerk staat nog geen week in Gennep, en het verdeelt nu al de meningen. De SP noemt het werk in één adem met een reeks andere controversiële werken in Nederland. ,,Kabouter Buttplug in Rotterdam, de piemelfontein in Friesland en in Gennep: de balzak’’, zegt raadslid Fake Mulder.