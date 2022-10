Is het de Kroonbeek of de Milse Beeck? Dat is de vraag: ‘We willen er een bordje bijzetten’

Dat is de vraag. ,,Dat weten we niet precies”, zegt Teun Theunissen van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. ,,Bij de ontginning van het Koningsven is de beek verlengd, toen heeft iemand het nodig gevonden de naam te veranderen.” Het kan iets te maken hebben met de boerderij die ooit van Peter Krohn was. Of de naam is afgeleid van het kroonvormige verdedigingswerk van het Genneperhuis.