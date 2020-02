Je kunt weer in het nest loeren: de mediagenieke ooievaars van Gennep zijn al in de natte sneeuw gespot

Beleef de Lente noemt deze dagen iedere dag een nieuwe soort die te volgens is via de webcam. De Gennepse ooievaars zitten er wederom bij, maakte Beleef de Lente deze donderdag via Twitter bekend. De ooievaars zijn al jaren erg populair. Zo keken er in 2018 ruim 1,2 miljoen unieke bezoekers naar de ooievaars via de webcam.



Via de webcam is het leven van een ooievaar goed te volgen. Dat zijn soms mooie, maar vaak ook bittere momenten. Na het uitbreken van de eieren was te zien hoe de moeder haar jongen verzorgde, maar even later kon je zien hoe het eerste overleden kuiken uit het nest werd gegooid.



Het ooievaarsnest op het stadhuis is al jaren bezet. Het ligt hoog en er liggen genoeg voedselrijke natuurgebieden in de omgeving. Gemiddeld vliegen er drie jongen per jaar uit. Als ze zes weken oud zijn, worden ze geringd.



De ware liefhebber kan de vogels trouwens het hele jaar door volgen via de site van de gemeente Gennep. Daar kun je ook een kleurplaat downloaden. Voor de kinderen.