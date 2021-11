Justitie eist ruim 43 miljoen euro van Herman (85) en Dolly (65) uit Gennep om ‘megafraude’

In het Paleis van Justitie in Den Bosch duwt de kleine Dolly Lee dinsdagmorgen kwiek een volgeladen trolley zittingszaal K binnen. Een voor een vist ze uit grote boodschappentassen ordners.



Twintig minuten later staan 66 mappen keurig gerangschikt in een kast en is Dolly klaar voor de rechtszitting. Sinds haar arrestatie in 2017 heeft ze naar deze dag toegeleefd.



Zo’n 45 jaar zijn Herman van Olst (85) en Dolly Lee (65) wereldwijd actief in de handel in overtollige Amerikaanse legergoederen. Nu staan ze terecht voor het leiding geven aan het witwassen van miljoenen tussen 2007 en 2017.



Om dat te kunnen doen of te verhullen, hebben de twee verdachten volgens het OM een constructie aan bedrijven opgetuigd. Tussen deze vijf bedrijven, waarin ze de ene keer directeur of bestuurder zijn, dan weer aandeelhouder of de begunstigde, bestonden volgens het OM schijnconstructies, werden schijntransacties gepleegd en valse facturen opgemaakt.



Meerdere keren zou onjuist aangifte zijn gedaan van de vennootschapsbelasting. Het bedrijf Global Supply in Gennep zou winstcijfers hebben verhuld.