Justitie wil negen maanden cel voor man die inreed op terras in Gennep: ‘Blij en opgelucht met deze eis’

Saskia uit Gennep is blij dat ze het nog kan navertel­len na terrasdra­ma: ‘Ik hoor de motor nog steeds ronken’

Had die grote bloembak met olijfboom van een kilo of 400 er die mooie zomeravond begin juni niet gestaan, dan had Saskia Pennings het niet kunnen navertellen. Dan waren er, aldus de politie, niet alleen gewonden gevallen, maar ook doden. En dan was het Gennepse terrasdrama, waarbij een auto in volle vaart een terras aan de Zandstraat opreed en stoelen en tafels in de lucht vlogen, de wereld over gegaan.