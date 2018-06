Kennis maken met wethouder bij een glaasje wijn: dat is dan 25 euro

Samenloop voor Hoop stevent af op record opbrengst en deelnemers

14 juni GENNEP - De kans is groot dat de Samenloop voor Hoop die dit weekeinde plaatsvindt in Gennep recordcijfers gaat schrijven. Records in het aantal deelnemers dat meedoet aan de 24-uurs-marathonwandeling en in de opbrengst voor het goede doel: de strijd tegen kanker.