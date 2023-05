Kinderen vinden in Gennep tas met explosieven, EOD maakt ze onschadelijk

Column Nog geen jaar geleden was ik de ceremonie­mees­ter op haar bruiloft, nu gaat mijn vriendin alweer scheiden

Mijn vriendin laat weten dat ze gaat scheiden. Ik staar even naar dat woord. Scheiden. Nog geen jaar geleden was ik de ceremoniemeester op haar bruiloft. Begin ik me net een beetje te vereenzelvigen met het idee dat iedereen om me heen getrouwd is, loop ik alweer achter.