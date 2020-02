Koop je een huis in Milsbeek? Dan moet de makelaar je vertellen over de kans op een overstroming

Overstromingsrisico rondom Milsbeek is er al jaren, maar wordt weer actueel door de discussie over het plan Lob van Gennep. Dat is een plan om het gebied tussen Mook en Gennep beter moet beschermen tegen hoogwater. De manier waarop dat gebeurt, bepaalt de omvang van het overstromingsrisico.



Wie nu een huis in de rivierbedding bezit dat na 19 april 1996 is gebouwd of sterk is aangepast, krijgt in geval van een ramp geen schadevergoeding van de overheid. Dat is al jaren bekend. Maar ‘uit gesprekken met de omgeving bleek dat deze informatie niet actief aan kopers werd mede gedeeld’, laat een woordvoerder van de gemeente Gennep weten.