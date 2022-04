Lachgas, softdrugs, alcohol; agenten niet te spreken over ‘hoge aantal bestuurders’ onder invloed

Agenten hebben bij een controle in Noord-Limburg afgelopen vrijdagavond en zaterdagnacht 14 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Beambten stuitten bovendien op 400 liter diesel van onbekende herkomst, lachgas en softdrugs.

De politie schrijft op Facebook dat het hoge aantal bestuurders onder invloed van alcohol of drugs opviel. ‘Hoewel de controle een succes was, hopen alle deelnemers natuurlijk dat het aantal mensen dat onder invloed van drugs en/of alcohol deelneemt aan het verkeer in de toekomst minder zal worden.’

In Noord-Limburg vonden douaniers bovendien in een busje een losse tank met 400 liter diesel. Omdat de bestuurder de herkomst van de brandstof niet kon aantonen, kreeg hij een proces-verbaal.

Lachgas

Bij de controles in Gennep (op twee locaties) Mook en Well hielden de agenten 8 bestuurders aan die positief testten op het rijden onder invloed van drugs. Eén verkeersdeelnemer was onder invloed van alcohol en drugs en drie hadden te veel alcohol gedronken.

Tegen de verdachten die enkel te veel alcohol hadden gedronken om te mogen rijden is proces-verbaal opgemaakt. Bij de andere bestuurders is bloed afgenomen. Ook tegen hen zal, afhankelijk van de uitslag, proces-verbaal worden opgemaakt.

Een aantal inzittenden van voertuigen had softdrugs bij zich. Dit is door de agenten ingenomen en zal worden vernietigd. Eén bestuurder had bovendien zeven flessen met lachgas bij zich die hij niet op de voorgeschreven wijze vervoerde.

Grensoverschrijdend Politieteam

Duitse en Nederlandse agenten van het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) hebben ook nog een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Bovendien had hij een ongeldig verklaard rijbewijs.

Tijdens de verplaatsing van de controle van Gennep naar Well is daarnaast een bestuurder gecontroleerd die positief testte op drugs. Op het bureau weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Alleen waarschuwing

Op de vier plaatsen waar is gecontroleerd zijn waarschuwingen gegeven voor onder meer het niet dragen van een gordel of een hulpkoppeling bij een aanhangwagen die verkeerd was bevestigd. In het kader van de huidige CAO-onderhandelingen van de politie hebben de agenten echter geen bekeuring uitgeschreven.

De controle is uitgevoerd door het basisteam Venray-Gennep, studenten uit leerteams, vrijwilligers, het GPT, een agent van de Landelijke Eenheid, douaniers en de Koninklijke Marechaussee.