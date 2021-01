Landgoed Roepaen in Ottersum verkocht aan vastgoedbedrijf uit Zwolle

Roepaen is nu nog in handen van Tonnie Kuijpers. In september maakte hij bekend op zoek te gaan naar een belegger. Hij zocht iemand die in het landgoed met cultureel centrum wil investeren, maar er wel voor zorgt dat het blijft wat het is: een ongepolijst poppodium in een monumentaal klooster.



Dat is dus de Lenferink Groep geworden. Die laat weten zich aanbevolen te houden ‘voor geschikte gebruikers welke een invulling aan het pand kunnen geven’.