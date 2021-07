Lichaam in Maas is van vermiste Duitser die na een dagje vissen een duik nam

Foute prognose: geen plek voor 60 leerlingen speciaal onderwijs in nieuw pand in Gennep

1 juli GENNEP - Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, kan in augustus niet terecht in het nieuwe scholengebouw aan de Martinushof waar het met drie andere scholen onderdak zou krijgen. Het nieuwe schoolgebouw blijkt, nog voordat het af is, veel te klein. Een tegenvaller voor zestig leerlingen die nu een oud gebouw tot hun beschikking krijgen dat wordt opgeknapt.