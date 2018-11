Limburg besluit: vanaf 2019 geen nieuwe geitenhouderijen erbij

Het verbod gaat, als partijen voet bij stuk houden, waarschijnlijk begin volgend jaar in.

Partij voor de Dieren lobbyt al geruime tijd voor een geitenstop, maar kreeg er eerder de handen niet voor op elkaar. Eind vorige maand verscheen een onderzoek waaruit opnieuw bleek dat omwonenden een verhoogde kans op longontsteking hebben. Eind 2020 wordt de complete studie opgeleverd. Op CDA en PVV na, stemden gisteren alle partijen in de Staten in met een motie van Partij voor de Dieren. Tot het hele onderzoek klaar is, mogen er geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. ,,Het voelt niet meer goed”, zei VVD’er

Een domper voor deputé Mackus. ,,Dit is mooi voor de bühne. Maar daar zitten we hier niet voor.” Een stop op nieuwe geitenhouderijen is al in voorbereiding. Uitbreidingen moeten echter mogelijk blijven, vindt hij, omdat ze vaak samen gaan met modernisering en innovatie. De conclusies uit de onderzoeken noemt hij “flinterdun”. Voorzitter Léon Faassen van LLTB reageerde woedend. ,,Dit heeft alles te maken met de verkiezingen. Het is een besluit op basis van emotie. Onbegrijpelijk voor dergelijke bestuurspartijen. Ik ben diep teleurgesteld in enkele partijen die ondanks de goede uitleg van gedeputeerde Mackus de geitensector op slot hebben gezet.”

Andere provincies waaronder Brabant en Gelderland namen eerder al een zelfde besluit.