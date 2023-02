Limburg start onderzoek naar zelfredzaamheid bij overstromingen: ‘Zorgen dat we beter voorbereid zijn’

Het onderzoek maakt deel uit van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), dat is uitgerold om Limburgers voortaan beter voor te bereiden op extreme wateroverlast, waardoor ze er ook beter tegen beschermd zijn. Aanleiding waren de hevige overstromingen in juli 2021 in Limburg, die grote schade en veel leed veroorzaakten. Rijk, provincie, gemeenten en waterschap sloegen daarop de handen ineen om voortaan beter voorbereid te zijn op zulke extreme weersomstandigheden en overstromingen, en deze zoveel mogelijk te voorkomen.

,,Een dergelijke crisis kunnen we helaas niet voorkomen”, zegt de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs (PvdA). ,,Wel kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de gevaren en gevolgen van extreme wateroverlast en dat we weten wat we zelf kunnen doen. Niet alleen tijdens een watercrisis, maar zeker ook voorafgaand aan extreem weer en erna. Als we ons allemaal meer bewust worden van de potentiële gevolgen van klimaatverandering, kunnen we ons beter voorbereiden op en beschermen tegen extreme weersomstandigheden”.