Update Vrachtwa­gen rijdt tegen pijlwagen op A77 bij Heijen; wegafzet­ting blijft voorlopig nog staan

15 augustus HEIJEN - Op de A77 is donderdagochtend rond 09.45 uur een vrachtwagen tegen een pijlwagen gereden. Daarbij is de pijlwagen flink beschadigd geraakt. Of er schade was aan de vrachtwagen is niet bekend.