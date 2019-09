Mag je bij hoog water een paar dorpen opofferen voor de stad?

Gennepse politiek in vertrouwen bijgepraat over vertrek burgemees­ter De Koning

11:14 GENNEP - De Gennepse politiek wordt maandag 16 september bijgepraat over het vertrek van burgemeester Peter de Koning. De vergadering is deze woensdag belegd. Het gaat om een besloten raadsvergadering: publiek is niet welkom.