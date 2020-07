Man (19) die terras in Gennep inreed deed dit mogelijk met opzet: een gerichte aanslag op zijn ex?

Doorgaan elfkroege­tocht en Mèrtzit­ting onzeker, Metworst mogelijk zonder publiek

23 juli BOXMEER/CUIJK/GENNEP - Het is nog maar de vraag, nu het coronavirus nog lang niet verslagen is, of carnavalsevenementen als de Kuukse elfkroegetocht, de Metworstrennen in Boxmeer en de Mèrtzitting in Gennep februari volgend jaar wel gehouden kunnen worden.