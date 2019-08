Man buiten bewustzijn gevonden in brandende woning Ottersum

Limburgse Statenle­den CDA en GroenLinks: ‘Kijk nog eens goed naar plannen Lob van Gennep’

18 augustus GENNEP - Plannen om hoogwater te beteugelen in de Maas moeten nogmaals tegen het licht worden gehouden, nu blijkt dat er bij inwoners veel onrust over is. Daarvoor pleiten de Limburgse statenleden Johan Geraats (CDA) en Thea Jetten (GroenLinks). Lob van Gennep is volgens het tweetal het tot nu toe laatste geval waarbij ‘onrust en wantrouwen’ is ontstaan bij de inwoners.