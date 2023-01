Man opgepakt voor ongeldig rijbewijs en drugsbezit

Op zoek naar een huis? 21,4 jaar meettijd in regio Nijmegen, aan loting doen 1374 woningzoe­ken­den mee

NIJMEGEN - Wie in Nijmegen in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, moet gemiddeld een meettijd hebben van 21,4 jaar of voorrang krijgen met een urgentieverklaring. Anders rest een gokje op een loterijwoning.

14 januari