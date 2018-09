Man uit Gennep blijft rondsturen foto's die leven van zijn ex op Curaçao verwoestten ontkennen

Innen van toeristen­be­las­ting AirBnB in Gennep blijkt lastig

2 september GENNEP - Wie binnen de gemeentegrenzen van Gennep overnacht moet toeristenbelasting betalen. Per nacht in een vakantiehuisje, hotel of bed&breakfast is dat 1,40 euro per persoon. Op de camping of in de camper kost dat 1 euro per nacht. De gemeente Gennep zou ook die toeristenbelasting moeten innen bij overnachtingen in een AirBnB of als reizigers logeren via bijvoorbeeld Vrienden op de Fiets.