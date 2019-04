Milsbekenaar vindt kogels en ruim 60 explosieven bij leggen fundering in tuin

In Ottersum gevonden granaat weer spoorloos in akkerland

12 april SINT ANTHONIS - Amateurarcheologen hebben in een akker in Ottersum een flink explosief gevonden. De vinders spoorden de granaat met een metaaldetector op in een akker aan de Hoenderweg in Ottersum. Waarschijnlijk een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog die in de bodem is terechtgekomen en meer dan zeventig jaar onontdekt is gebleven. Voor de veiligheid markeerden de vinders de plek met enkele paaltjes en waarschuwden via de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Bij aankomst woensdagochtend waren de markeringen verdwenen. En de bom ook.