Mishandelingszaak gehandicaptenorganisatie: excuses voor melding die binnenskamers bleef

Multifunc­ti­o­ne­le hobbyruim­te De Goede Herder gaat na maanden klussen open

9 september GENNEP - De hobbyruimte in MFC De Goede Herder in Gennep is na maanden van klussen gereed. De drie portable units die in december vorig jaar met een grote kraan over het gebouw getild werden, zijn ingericht en kunnen voor legio doeleinden gebruikt worden. Op zaterdag 14 september wordt de nieuwe ruimte in gebruik genomen.