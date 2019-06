Moeder boos over geweld bij inval en aanhouding van zoon (27): ‘Oproep in een brief had ook gekund’

Dat gebeurde in de tijdelijk woning van zijn moeder waar hij logeerde. Daarbij werd volgens de moeder van de verdachte door de politie buitensporig geweld gebruikt.



Volgens de politie ging de aanhoudingseenheid volgens de regels te werk. De agenten die de woning binnenkwamen met getrokken pistolen en met lantaarns, troffen de 27-jarige man aan in bed. Volgens een politiewoordvoerder had dezelfde man zich vorige week bij een aanhouding wegens vernieling zwaar verzet tegen de politie. Om die reden was de aanhoudingseenheid nu bedacht op een escalatie.



De verdachte is na zijn aanhouding naar de arrestantencel in Venlo overgebracht waar hij nog vast zit.