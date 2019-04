Motorrijder gewond door val in bocht bij Gennep

Gennep steunt inwoners: laat trucks uit haven Heijen via Hoogveld rijden

18 april HEIJEN - Grote zorgen zijn er bij de inwoners van het dorp Heijen over de geplande uitbreiding van de haven door de bedrijven Teunesen Zand en Grint en AVG. Zorgen over de effecten op de leefbaarheid in het dorp maar met name over de verkeersveiligheid. Sinds deze week heeft dorpsvereniging Hèjje Mojjer het college van burgemeester en wethouders aan haar zijde.