Motorrijder naar het ziekenhuis na frontale botsing met vrachtwagen

Meteen afrekenen als Milsbeek over­stroomt: ‘Schuif open? 1 miljard euro asjeblieft’

17 augustus MILSBEEK - De overheid wantrouwen? Is soms alle aanleiding toe, zeggen Ronald Starrenburg en Han de Kreuk. Toch blijven ze koel in de emotionele discussie over de Lob van Gennep. Pleidooi voor een prijskaartje voor degene die de beruchte schuif opent.