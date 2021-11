Mountainbiker uit Gennep raakt zwaargewond bij ongeluk op met bladeren bedekt bospad in Duitsland

Bram Verhofstad is dolgeluk­kig na verliezen A-status: ‘Turnen is weer hobby geworden’

OVERLOON/DEN BOSCH - Nu hij zijn A-status kwijt is en hij ‘gewoon’ aan het werk moet, is turnen weer een hobby voor Bram Verhofstad. ,,Er is een last van mijn schouders gevallen.”

24 november