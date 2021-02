Na dagen bikkelen viel sneeuwschuiver Wouter op de bank in slaap; de volgende ochtend las hij de reacties

Het was onbeschoft en gênant en onfatsoenlijk. Ja, wethouder Janine van Hulsteijn moest even wat kwijt in de nadagen van de sneeuwstorm die het land in het algemeen en Gennep in het bijzonder overviel.



De bui liet Gennep achter in een landschap van sneeuwduinen: bergen sneeuw die de medewerkers van de gemeente maar niet weggeveegd kregen. Tot frustratie van sommige inwoners, die boos de gemeente mailden: waarom was hun straat nog altijd onbegaanbaar? Dat, zei Van Hulsteijn woensdag, ‘is een klap in het gezicht van die medewerkers’.



Wouter Schonhoven is één van die medewerkers.