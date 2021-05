Nattigheid wordt Gennepse ooievaars fataal: vier jonge kuikens in nest op stadhuis overleden

De ooievaars keren massaal terug uit het zuiden: ‘Als een nest al bezet is, levert dat vuurwerk op’

8 maart Het is genieten voor vogelliefhebbers: de ooievaars keren terug uit het zuiden en claimen de vele nesten die deze omgeving rijk is. Dát we zo van deze dieren kunnen genieten, is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend.