Nertsenfokkers uit Gennep moeten stoppen maar beraden zich nog nauwelijks op hun toekomst

Ondanks het feit dat al sinds 2013 duidelijk is dat de pelsdierhouderij verboden wordt, snapt Wim Verhagen als directeur van de brancheorganisatie van pelsdierhouders dat veel bedrijven nog geen idee hebben hoe ze verder moeten ná 2024.



Verhagen: ,,Het is moeilijk om na te denken over de toekomst als je zo boos bent over wat je is aangedaan. Die boosheid is begrijpelijk, want de pelsdierhouders zijn zonder meer onfatsoenlijk behandeld door de Nederlandse regering. Hun bedrijf is hun alles. Ze hebben zich er soms wel veertig jaar voor ingezet. En nu ineens is dat bedrijf helemaal niets meer waard.’’



,,Het was hun voorziening voor de oude dag. Deze agrariërs bevinden zich in een enorme spagaat. Ze willen eigenlijk doorgaan met wat ze doen. Ze zijn expert in de pelsdierbranche, maar moeten een ander vak kiezen. Dat is echt moeilijk."