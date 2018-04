Nieuwe bestemming: Ryanair vliegt vanaf Weeze naar Bulgarije

VIDEO 622 jeugdteams overspoelen voetbalparken tijdens Easter Open

31 maart OEFFELT - Het lijkt een onwaarschijnlijk groot getal. Maar het klopt echt. 622 jeugdteams van viertallen zijn in Nederland om deel te nemen aan het grote Easter Open Jeugdvoetbaltoernooi. De spelers komen van over de hele wereld. In onze regio spelen ze op 15 verschillende parken.