Nieuwe traditie is geboren: Gennepenaren gaan samen aan tafel, met vluchtelingen en ‘oude vijand’

De Vrijheidsmaaltijd afgelopen zaterdag in het Hezelandcollege in Gennep is een blijvertje, voorspelt Hans Teunissen, burgemeester van gemeente Gennep. ,,Het is een mooie afsluiting van de 4 en 5 mei-viering. Vorig jaar was het nog wat oefenen, deze tweede keer wordt het al een terugkerende traditie. Voor onze vrijheid moeten wij blijven knokken.”