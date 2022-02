Nu al testafspraak maken voor carnaval? Kan wel, maar teststraten zijn nog in afwachting van vanavond

Volgens volksgezondheidsminister Ernst Kuipers geldt carnaval in principe als evenement, zo liet hij vrijdag al weten. Nu het kabinet voornemens is de meeste coronamaatregelen af te schaffen en voor evenementen wel 1G te hanteren - testen voor toegang - is het de vraag welke regels er precies voor carnaval gaan gelden.



Want als in kroegen geen coronapas meer nodig is, heb je dan wel een negatief testbewijs nodig als je er met carnaval bent? En als er een test bij een kroeg wordt gezet of een zaal er bij wordt getrokken, is het dan ineens wel een evenement en zijn dan testbewijzen nodig?