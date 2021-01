OM wil winst terugpakken van Nijmeegse drugsbende met lab in Milsbeek

Plant Gennep een herinne­rings­bos voor corona? Idee van D66

11 december GENNEP - Een nieuw bos als herinnering aan deze coronatijd. Het is een idee van D66 in Gennep. Die stelt voor nabestaanden, ouders van nieuwgeborenen en nieuwe echtparen een boom aan te bieden die in 2021 in dat bos geplant kan worden.