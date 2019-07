Onderzoek naar misstanden in Genneps tehuis: stichting deed zelf ook aangifte

Vierdaag­selopers sturen de ‘Groeten uit Gennep’ heel de wereld over

18 juli MILSBEEK - De gemeente Gennep organiseert langs de wandelroute van de Vierdaagse al jaren een bijzondere actie. Wandelaars kunnen gratis een kaartje sturen naar familie, vrienden of kennissen. 'Met de groeten uit Gennep.’ ,,Voor de gemeente is het mooie promotie, de kaartjes gaan de hele wereld over. We willen ons profileren als een toeristische gemeente.”