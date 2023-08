Oogsten in Ottersum, voordat de buien komen

Harde knal en herrie op straat, nachtelij­ke autobrand schrikt Lent op: ‘Niet de eerste keer’

Een totaal zwartgeblakerde achterzijde van de auto, politielinten, stinkende roetdelen op straat: het herinnert donderdagochtend aan de nachtelijke autobrand vlak voor wooncomplex Aaron in Lent. Een brand die waarschijnlijk is aangestoken, zo vermoedt de politie. De eigenaar van het voertuig is ontdaan.