Opmerkelijke actie: brandweer redt vogel uit boom in Gennep

Luc van der Linden nieuwe voorman van DGP in Mook en Middelaar

MOOK - Molenhoeker Luc van der Linden is de nieuwe fractievoorzitter van Dorpsgroepering Pouwels (DGP) in de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Van der Linden (61) is de opvolger van Fred Baars.

