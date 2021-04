Parkeerterrein supermarkt Ven-Zelderheide nagenoeg leeg: ‘We waren de dans tot nu toe ontsprongen’

Het parkeerterrein van Weijers Supermarkt in Ven-Zelderheide is zo goed als leeg. „Tot nu toe waren we de dans ontsprongen”, zegt eigenaar Harm Weijers, „maar nu kunnen we het goed merken. Even wat boodschappen over de grens halen is er niet meer bij.’’



Met de eerste lockdown hadden we nog veel extra drukte, omdat mensen veel hamsterden, weet hij. ,,Afgelopen zomer leek alles weer als normaal, maar met de tweede lockdown werd het echt minder. Al mogen we toch niet klagen, zeker niet als je het vergelijkt met de restaurants en de middenstand.”