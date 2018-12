Patiënten gaan met een tekening van dokter Marc-Jan naar huis na slecht-nieuwsgesprek

OTTERSUM - Het lijkt een wonderlijke combinatie. Marc-Jan Janssen (47) uit Ottersum is gynaecoloog-oncoloog. Hij behandelt en opereert vrouwen die kanker hebben. Denk aan eierstok- en baarmoederkanker. Daarnaast is hij cartoonist en illustrator. Hij tekent nieuwscartoons, maar maakt ook tekeningen in opdracht. Bijvoorbeeld voor het vakblad Frituurwereld. Of voor een bedrijf om een conflict in beeld te brengen.