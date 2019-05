Persoon lichtgewond bij steekincident in Gennep

Groot politieon­der­zoek na schietpar­tij op bedrijven­ter­rein De Flammert in Bergen

17 mei BERGEN - Op bedrijventerrein De Flammert in Bergen is vrijdagavond geschoten op een personenauto. Het schietincident vond even na zeven uur plaats. Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Wie op de auto heeft geschoten, is nog onbekend.