Petitie voor verbreding fietspad Maasbrug Gennep

Dat doet Hart voor Gennep via petities.nl, een stichting die het Nederlanders makkelijker maakt een petitie te starten of te ondertekenen. Voor de initiatiefnemers is langs de deuren gaan voor uitleg en een krabbel niet meer nodig. Sympathisanten kunnen met een simpele muisklik aangeven dat ze maatregelen op de brug wel zien zitten.

Er wordt al tijden gesproken over het gevaarlijke fietspad, dat veel te smal is voor het aantal van drieduizend fietsers dat er dagelijks rijdt. Gennep en Land van Cuijk, gelegen aan de Limburgse en Brabantse kant van de brug, dringen al langer aan op verbreding van het pad. De provincies willen daar ook geld voor uittrekken.

Rijk als spelbreker

Spelbreker is het Rijk, dat tot nu toe als eigenaar van de brug geen geld in het fietspad wil steken. Het CDA in de Tweede Kamer trok onlangs, vanwege beperkte steun, een motie in die tot doel had de mogelijkheden voor steun vanuit de landelijke overheid te onderzoeken. De andere politieke partijen twijfelden of het Rijk wel eigenaar is. Dat wordt nu eerst goed uitgezocht. Daarna wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.

Is in Den Haag nut en noodzaak van verbreding nog niet doorgedrongen, in Gennep en Land van Cuijk is dat wel het geval. Daar is ook al uitgerekend wat het opwaarderen van de brug kost: zo’n 5 miljoen euro.

De petitie was gisteren (donderdag) zeventig keer ondertekend.