Positieve boodschap op grenspaal vraagt navolging

Als Diederik Hol van de Lionsclub niet had gegoogeld op wat leuke dingen die hij met de serviceclub kon doen, dan was de paal er misschien nooit gekomen. Hij kwam op internet een artikel uit deze krant tegen over Beek, waar in 2016 al een soortgelijke vriendschapspaal werd neergezet.



‘Laat vriendschap heelen, wat grenzen deelen’, staat op de palen. Inclusief een Duitse versie De allereerste staat in het Beekse Keteldal. ,,Die is er in 1909 neergezet en keurig in ere gehouden. Alleen werd in 1963 de grens verlegd en stond de paal niet meer aan de grens. Een paar jaar geleden hebben Lionsclub Keizer Karel uit Nijmegen en de Lionsclub Niederrhein uit Kleef een nieuwe neergezet, bij het Wylerbergmeer. Wél bij de grens.”