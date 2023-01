‘Preventie werkt tegen ernstige incidenten tijdens jaarwisseling’

65 jaar, maar wereldkam­pi­oen Ron Paffen gaat op de fiets nog lang niet met pensioen

‘Derde kerstdag’ wordt Ron Paffen 65. Dit voorjaar ging hij al met pensioen. Maar van stoppen met wielrennen wil de wereldkampioen in zijn leeftijdscategorie – die nog altijd sneller is dan veel jonge amateurs – niets weten. Het mag ook niet van zijn vrouw. ,,Zij stuurt me soms naar buiten, de fiets op.”

25 december