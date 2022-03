PvdA Gennep doet aangifte tegen gemeente: ‘Onze verkiezingsborden zijn gestolen’

De ‘dief’ in kwestie was de gemeente Gennep. ,,Voor de aangebrachte verkiezingsborden geldt een vergunningplicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze vergunning is niet bij de gemeente aangevraagd. Om die reden zijn de aangebrachte verkiezingsborden verwijderd. Daarbij is het niet van belang of de weg in beheer is van de provincie of de gemeente’’, laat een woordvoerder van de gemeente Gennep weten.