Ruim 1100 handtekeningen voor verbetering fietspad Maasbrug

Nertsen weg? Dan maar een caravan in de stal

GENNEP/ CUIJK - Voor twee derde van de nertsenfarms in de gemeente Gennep waarvan de eigenaren gedwongen waren te stoppen, is een andere bestemming gevonden. In het meest recente geval, in Ven-Zelderheide, maken de stallen plaats voor woningen. In Land van Cuijk zijn ze nog niet zo ver.

9 april