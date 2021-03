Scherven opgeveegd, balie weer rechtgezet: in de Gennepse Albert Heijn is het weer business as usual

Overleven belangrij­ker dan snelle samenwer­king in centrum van Gennep

19 februari GENNEP - Ondernemers in het centrum van Gennep hebben even geen trek om te praten over onderlinge samenwerking en het betalen van een heffing voor gezamenlijke projecten. Ze hebben door het coronavirus en de lockdown al even genoeg aan hun eigen problemen. Overleven heeft nu de hoogste prioriteit.