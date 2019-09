Slecht wegdek: A77 van Rijkevoort richting Duitsland tot dinsdagochtend afgesloten, ook daarna hinder

Om de overlast te beperken, maakt Rijkswaterstaat de komende dagen een doorsteek in de weg: verkeer kan dan toch richting Duitsland rijden. De twee rijstroken richting het westen worden dus gesplitst en met barriers afgeschermd, de maximumsnelheid gaat omlaag van 120 naar 70 kilometer per uur.



Wanneer die oplossing er precies is, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat staan die barriers er uiterlijk dinsdagochtend om 06.00 uur. ,,Het wordt nu voorbereid, dinsdag zal alles operationeel zijn. Alles wat eerder is, is meegenomen.’’



Er wordt inmiddels wel aan de weg gewerkt. Hoe lang de klus duurt, is niet duidelijk. Het is dus ook nog de vraag hoe lang het verkeer over de A77 over de twee rijstroken verdeeld wordt en langzamer moet rijden. ,,Dat wordt de komende dagen duidelijk.’’