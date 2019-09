Slecht wegdek: A77 van Rijkevoort richting Duitsland tot dinsdagochtend afgesloten

Door een defecte voegovergang in de brug Oudemaasje ter hoogte van Boxmeer is volgens Rijkswaterstaat een onveilige situatie voor weggebruikers ontstaan. De weg is sinds vrijdagavond 21.15 uur afgesloten.



Verkeer vanaf Arnhem richting Keulen via de A50/A12 Oberhausen en vanaf Venlo via de A73. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Venlo (A67).



Er wordt al langer gewerkt aan de voegovergang in het asfalt ter hoogte van de Maasbrug. Deze zomer reed een vrachtwagen nog de pijlwagen omver die daar was neergezet om verkeer om het beschadigde wegdek heen te leiden. Of het nu om exact dezelfde plek in het wegdek gaat, is niet duidelijk.