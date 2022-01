Straat in Milsbeek ‘is een puinhoop’, en toen moest Ton met een herseninfarct de ambulance in...

MILSBEEK - Maandenlang ligt hun straat overhoop en vragen Ton en Marije Grotens zich af of er in geval van nood hulp geboden kan worden. Is de Rozenbroek in Milsbeek bereikbaar voor de ambulance? Of een brandweerwagen?