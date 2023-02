’t Bombakkes heeft nu nog meer reden voor een feestje

Er kon worden gejubeld vanwege het 77-jarig bestaan van de club, een jubileum in carnavalsland. Volgens de gemeente is ’t Bombakkes ‘een levendige vereniging, die in het hart van de Gennepse samenleving staat’. Door het organiseren van activiteiten zorgt de club voor ‘verbinding, ontmoeting en verbroedering’. Met andere carnavalsverenigingen in Gennep wordt intensief samengewerkt. ’t Bombakkes wordt geprezen om de ‘uitzonderlijke bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente Gennep’.